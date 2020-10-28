العنانى يبحث مع 3 سفراء مصريين الاتجار غير المشروع فى الآثار

ناقش الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، سبل دعم أواصر التعاون بين مصر وعدد من الدول، فى مجال العمل السياحى والأثرى واستغلال القوى الناعمة فى التقارب بين الشعوب.





جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، 3 من السفراء المصريين الموفدين إلى كل من فرنسا وأوزباكستان وقبرص.

وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن العنانى استقبل السفير علاء يوسف سفير مصر الموفد لدولة فرنسا، والسفيرة أميرة فهمى سفيرة مصر الموفدة لدولة أوزباكستان، والسفير عمرو حمزة سفير مصر الموفد لدولة قبرص.

واستهل العنانى اللقاء بتهنئة السفراء على توليهم مناصبهم الجديدة كسفراء لمصر فى هذه الدول، متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى مناصبهم الجديدة، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة من بينها محاربة الاتجار غير المشروع فى الآثار، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وعقد اتفاقيات تعاون فى مجال تدريب الأثريين والمرممين، علاوة على الترويج للمنتج السياحى المصرى فى هذه الدول ودفع الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر.

كما أطلع الدكتور خالد العنانى، السفراء بالمشروعات السياحية والأثرية التى تقوم بها الوزارة، وجهود الدولة المستمرة لدعم القطاع السياحى وترميم والحفاظ على الآثار والحضارة المصرية العريقة، وتحدث أيضا عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وعن المقومات السياحية فى مصر والأنماط السياحية المختلفة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى.

وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة فى خطتها على دمج منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بجميع أنواعها أمام السائحين من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية فى وادى النيل وفى صعيد مصر، لافتا إلى إنه بجانب افتتاح متحف الآثار بمدينة الغردقة فى فبراير الماضى كأول متحف للآثار فى البحر الأحمر، فإنه سيتم افتتاح متحف للآثار أيضا فى مدينة شرم الشيخ قريبا.

وكان الدكتور خالد العنانى، استقبل أيضا الأسبوع الماضى السفير حاتم تاج الدين سفير مصر الموفد لدولة بولندا، والسفير مصطفى التونى سفير مصر الموفد لدولة تايلاند، لبحث سبل التعاون بين مصر وهذه الدول فى مجال السياحة والآثار.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، كانت قد أعدت عدد من الفلاش ميمورى التى تحتوى على مواد وأفلام دعائية عن الأماكن السياحية والمواقع الأثرية فى مصر وأرسلتها للسفراء الموفدين إلى جميع الدول الأجنبية والعربية والإفريقية لاستخدامها فى الترويج لمصر فى الخارج.