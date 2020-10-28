فى سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، آليات دمج البعد البيئى فى خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بيان صحفى، للمجلس، أنه تمت الإشارة إلى أن الاستدامة البيئية هى البعد الثالث المكمل للتنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية، والبعد الاجتماعى، وأن العناصر الثلاثة تعد بمثابة أبعاد مترابطة ومتكاملة للتنمية المستدامة ولا يمكن التركيز على بُعد دون الآخر.
وأضاف، أن رؤية مصر 2030 تتضمن أن يكون البُعد البيئى محوراً أساسياً فى جميع القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم فى دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يلتقى محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.