رئيس الوزراء يلتقى محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق.





فى سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، آليات دمج البعد البيئى فى خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيان صحفى، للمجلس، أنه تمت الإشارة إلى أن الاستدامة البيئية هى البعد الثالث المكمل للتنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية، والبعد الاجتماعى، وأن العناصر الثلاثة تعد بمثابة أبعاد مترابطة ومتكاملة للتنمية المستدامة ولا يمكن التركيز على بُعد دون الآخر.

وأضاف، أن رؤية مصر 2030 تتضمن أن يكون البُعد البيئى محوراً أساسياً فى جميع القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم فى دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصرى.