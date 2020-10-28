محيى الدين خلال لقائه مدبولى : إجراءات الحكومة أسهمت فى تعزيز قوة الاقتصاد

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، التهنئة للدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق.





وأكد مدبولى خلال لقائه محيى الدين، اليوم، أن هذا الاختيار يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الخبرات التى يتمتع بها، كما أن هذا الاختيار يدعم مصر فى المحافل الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تفعيل أطر التعاون فى مختلف القضايا والملفات الاقتصادية خلال هذه المرحلة.

بدوره، توجه الدكتور محمود محيى الدين بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، على دعم الحكومة ومساندتها له.

كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

كما أشاد الدكتور محمود محيى الدين بالإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، والتى أسهمت فى تعزيز قوة الاقتصاد المصرى، ومساندته فى التغلب على أية تداعيات سلبية جرّاء الأزمات التى قد تواجهه، ولاسيما أزمة جائحة كورونا التى يشهدها العالم حاليا.