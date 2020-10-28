سفيرة كولومبيا بالقاهرة تشيد بجمال وتفرد الآثار المصرية وحدائق المنتزه

ووعدت السفيرة الكولومبية، وفقا لبيان صحفى، بالعودة إلى الإسكندرية وزيارتها مرة أخرى وذلك عقب جولتها فى حدائق المنتزه وعدد من مواقعها الأثرية، مشددة على إعجابها بكشك الشاى الملكى والصوبة الملكية.

وأكد محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، حرص السفيرة الكولومبية على زيارة المواقع الأثرية بحدائق المنتزه والتقاط الصور التذكارية، حيث أكدت رغبتها فى القدوم إلى الإسكندرية مرة أخرى والاستمتاع بها وبما تضمه من مواقع متميزة وخلابة.

ورافق متولى السفيرة الكولومبية خلال جولتها بحدائق المنتزه وقدم شرحا وافيا على تاريخ المواقع الأثرية التى قاموا بزيارتها، ومنها كشك الشاى الملكى الذى يعد من الآثار المميزة التى ترجع إلى عصر أسرة محمد على.