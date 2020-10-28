التعليم العالى تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفاقيات دولية

1- الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 2- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. 3- الجامعة العربية المفتوحة. 4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. 5- جامعة اسلسكا. 6- جامعة برلين الألمانية بالجونة (TU Berlin). 7- الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتهيب الوزارة، وفقا لبيان صحفى، بالطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع لوزارة التعليم العالى للتعرف على قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة فى مصر، وذلك من خلال المنصات الرسمية الإلكترونية للوزارة.

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