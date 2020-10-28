محمد المحرصاوى: علماء الأزهر الشريف هم القوى الناعمة لمصر

هنأ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بخالص التهنئة لكل من الدكتور أحمد ربيع يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، والدكتورة مها عقل، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، بمناسبة تكريمهما اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومنحهما وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.





وأعلن رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفى، أن جامعة الأزهر مليئة بالعلماء فى شتى العلوم والمعارف، مؤكدًا على أن محمد على باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805م وبدأ فى تأسيس نهضة فى شتى المجالات أقامها وأسسها معتمدًا على علماء الأزهر الشريف. كما أكد الدكتور محمد المحرصاوى، على أن علماء الأزهر الشريف هم القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أطباء جامعة الأزهر كانوا فى طليعة الصفوف التى تصدت لجائحة فيروس كورونا، جنبًا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة كافة فى مختلف محافظات الجمهورية.

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