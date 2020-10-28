محافظ المنيا يوافق على النزول بسن القبول بعدد من المدارس الابتدائى

وافق أسامة القاضى محافظ المنيا، على النزول بسن القبول ثلاثة أشهر عن سن الإلزامى بعدد من مدارس التعليم الابتدائى بـ 4 مراكز بنطاق المحافظة، للعام الدراسى 2020 - 2021، نظرا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقا للمصلحة العامة للطلاب.





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