البابا تواضروس يحذر من كورونا: ليس من الحكمة إغلاق البلد ولكن رجاء الحرص

حذر البابا تواضروس الثاني، من انتشار فيروس كورونا مع بدء موسم الشتاء، مطالبا الجميع بالحرص وارتداء الكمامة وغسيل الأيدى والمطهرات و تطبيق التباعد الاجتماعى، قائلا ليس من الحكمة أن نغلق البلاد ، الناس تريد سير الاقتصاد وتوفر الاحتياجات فالبديل الوحيد هو ألا نستهين ، مؤكدا خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم بالكاتدرائية، بعدم الاستهانة بهذا الأمر

وقال البابا ، رايحين السوق نلبس الكمامة ، داخلين محل بالكمامة ، ولو أبسط أعراض ظهرت استريح في البيت ، مش تقول أروح الكنيسة ، مشيرا الى أن الكنيسة أصدرت أمس بيانا لتقليل الأعداد في الكنائس ولو تطورت الأمور سنصدر بيانا أخرا لتقليل الأعداد أيضا.

وأعلن البابا ، عن تقديم موعد العظة الأسبوعية في فصل الشتاء لتكون 6 مساءا بدلا من 7 م، وتناول البابا خلال عظته ثقافة التضرع والصلاة، قائلا، اليوم ثقافة التضرع وهي الصلاة ولكن من أجل الأخرين ، والصلاة تبارك الوقت، مضيفا نصلي من أجل الوطن والكنيسة والماء والهواء وكل شئ ولكني أريد أن أركز على ثقافة التضرع وهي أن تتضرع وتصلي من أجل الأخرين بالأسم وبها اختبارات أولها المحبة، فيجب أن أحب من أصلي اليه فهي اختبار محبة ، كما أنها تعني أن قلبك حساس، وهناك قلوب قاسية جافة، جامدة وأنانية، وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الشعوب .