وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية شاركت فى تجربة التضامن السريرية لعلاجات كورونا

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إجمالى حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذا حالات الإصابة حتى أمس.

ونوهت الوزيرة، خلال العرض إلى مشاركة مصر فى تجربة التضامن السريرية لعلاجات كوفيد-19، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن مصر تُعد أول دولة شاركت فى التجربة فى أفريقيا، لافتة إلى أنه يتم خلال هذه التجربة مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم الفاعلية فى معالجة كوفيد- 19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد فى مصر، أشارت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ هذه المرحلة، ومنها تدشين موقع إلكترونى لتلقي طلبات المتطوعين، وتخصيص الخط الساخن 15530، إلى جانب تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتليفزيون، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، تشجيعاً للراغبين بالتطوع، مضيفة أن إجمالي من سجلوا للتطوع وصل إلى 3784 متطوعا، تلقى 3000 منهم التطعيم، لافتة إلى الاهتمام الدولي الخاص بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر نظرًا لارتفاع القدرة الاستيعابية للتصنيع بالإضافة إلى موقع مصر الذى يؤهلها بأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الأفريقية.