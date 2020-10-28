"الزراعة" تنظم ندوات إرشادية لمزارعي الوادي الجديد للتوعية بأهمية الري الحديث

نظم فريق عمل منظومة تحديث الري الحقلي بوزارة الزراعة ندوة ارشادية موسعة بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالخارجة محافظة الوادى الجديد، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور علي إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، وبحضور عدد من التنفيذيين بمديرية الزراعة، وممثلي الشركات العاملة في مجال تحديث الري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى بضرورة توعية المزارعين بفوائد وأهمية تحديث منظومة الري، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

واستعرض فريق العمل اهمية المشروع وفوائده على المزارعين، وأثره على زيادة الإنتاجية، وزيادة دخولهم، فضلا عن ترشيد استخدامات المياه، كما اشاروا الى آليات تنفيذ المنظومة، كذلك النقاط الخاصة بالتحديث ونظام التمويل البنكي، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين في هذا المجال.

وأشار فريق العمل الى ان منظومة الري المطور ستقلل الهدر من المياه، كذلك تكاليف الكهرباء، مما يمكن المزارعين من زراعة كامل مساحة الارض شتاء وصيفا، ولفتوا الى تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم ومتابعة تنفيذ منظومة تحديث الري مع اجهزة الحكم المحلي، وتقديم الدعم الفنى والاستشارات للمزارعين لدعم وتنفيذ المنظومة بالشكل الذي ينتفع به ويحقق الاستدامة.