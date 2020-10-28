القومي للشهداء ينظم زيارات منزلية بالتعاون مع محافظة المنيا

قام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بالتعاون مع محافظة المنيا بتنفيذ زيارات منزلية لعدد من أسر الشهداء وتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، لمسئولي المكاتب الإقليمية بكافة المحافظات بتقديم كامل الرعاية والدعم والتواصل الدائم والمباشر مع المستفيدين. وسيتم تنظيم زيارات لأسر الشهداء والمصابين بكافة المحافظات خلال الفترة المقبلة في إطار التواصل الفعال معهم.



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