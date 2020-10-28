جيفري أدمز : بريطانيا تعد أكبر شريك تجاري لمصر

أكد سفير بريطانيا لدي مصر جيفري أدمز، عمق العلاقات المصرية - البريطانية، مشيرا إلى أن بريطانيا تعد أكبر شريك تجاري لمصر.

وشدد السفير البريطاني على حرص السفارة البريطانية على استمرار التعاون وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع مدينة الإسكندرية .

جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور القنصل الفخري لبريطانيا بالإسكندرية كريستوفر لارتر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وفيما يخص مجال التعليم، أكد السفير البريطاني أن هناك تعاونا مثمرا بين عدد من الجامعات البريطانية وجامعة الإسكندرية.

ولفت إلى تقدم بريطانيا التكنولوجي وإمكانية الاستفادة وتبادل الخبرات في ذلك المجال، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول في وزارة التنمية المحلية لحوسبة كافة الخدمات الحكومية بالمحافظة عن طريق استخدام تطبيقات GIS.

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بزيارة السفير البريطاني، والتي تعد الزيارة الأولى له بعد جائحة كورونا، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين، معربا عن حرصه علي تعزيز وتطوير تلك العلاقات وتبادل الخبرات في كافة المجالات.