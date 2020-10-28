وزيرة الصحة: 3784 متطوعا سجلوا فى تجارب كورونا

ونوهت الوزيرة - وفقا لبيان صحفى لمجلس الوزراء- خلال العرض إلى مشاركة مصر فى تجربة التضامن السريرية لعلاجات "كوفيد-19"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن مصر تُعد أول دولة شاركت فى التجربة فى إفريقيا، لافتة إلى أنه يتم خلال هذه التجربة مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم الفاعلية فى معالجة "كوفيد- 19" من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد فى مصر، أشارت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن تنفيذ هذه المرحلة، ومنها تدشين موقع الكترونى لتلقى طلبات المتطوعين، وتخصيص الخط الساخن 15530، إلى جانب تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والتليفزيون، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، تشجيعاً للراغبين بالتطوع.

وأشارت إلى أن إجمالى من سجلوا للتطوع وصل إلى 3784 متطوعا، تلقى 3000 منهم التطعيم، لافتة إلى الاهتمام الدولى الخاص بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر نظرًا لارتفاع القدرة الاستيعابية للتصنيع بالإضافة إلى موقع مصر الذى يؤهلها بأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الإفريقية.

وحول موقف اللقاحات البحثية العالمية، أشارت الوزيرة إلى أن أعداد اللقاحات البحثية المسجلة حتى الآن للكورونا بالعالم، وصل إلى 321 لقاحا، يخضع 32 فقط منها لمرحلة التجارب السريرية.

وتطرقت الوزيرة إلى تأثير جائحة كورونا على تغيير السياسات الصحية فى مصر، مشيرة إلى أنه تم تعديل العديد من السياسات الصحية فى مصر عقب مواجهة جائحة كورونا، حيث تم الاهتمام بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع نظراً لتأثيرها القوى على تحسين صحة المصريين، وكذا الاهتمام بالسياسات بكبار السن من خلال تنفيذ مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب زيادة كفاءة الأطباء العلمية والعملية من خلال تغيير منظومة التعليم الطبى المستمر وتنفيذ منصة الكترونية للتدريب المستمر، والاهتمام بالدراسات الإكلينيكية والمشاركة فى تجربة التضامن مع منظمة الصحة العالمية، وتصميم ملف موحد لجميع بيانات مرضى "كوفيد-19" وتفعيله على نظام الكترونى.

وخلال العرض، أشارت الوزيرة إلى الوضع الصحى فى عدد من المحافظات السياحية، منوهة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار خطة التأمين لمهرجان الجونة السينمائي، المنعقد حالياً، والتى تعتمد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوفير مختلف الاحتياجات الطبية والصحية اللازمة لذلك.

كما تناولت الوزيرة خلال العرض الإجراءات المتخذة من جانب عدد من الدول التى سجلت ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.