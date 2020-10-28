عاجل.. فريقا التحقيق فى واقعة وفاة جوليو ريجينى يعقدان لقاء لتطوير التعاون

استقبل اليومَ الأربعاء، فريقٌ من أعضاء مكتب «النائب العام» المعنى بالتحقيق فى واقعة وفاة الطالب الإيطالى «جوليو ريجينى» نظيرَهُ من «النيابة العامة» بروما، لإطلاعه على حاصل المعلومات والإجراءات التى انتهت إليها «النيابة العامة المصرية» فى هذه القضية، على أن يُعقَد لقاءٌ مماثلٌ بروما، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين الفريقين وصولًا إلى الحقيقة.





وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام المصرى، التقى بالفريق الإيطالى فى مفتتح لقاء اليوم مُرحِّبًا بهم ومرسلًا تحياته إلى النائب العام فى روما وأعضاء «النيابة العامة» ورجال إنفاذ القانون هناك، متمنيًا لهم وللشعب الإيطالى السلامةَ من تداعيات جائحة «كورونا».

وأكد وفقا لبيان صحفى، وحدةَ الهدف بين الجانبين المصرى والإيطالى رغم اختلاف الأنظمة القانونية بينهما، حيث إن هدف جهات التحقيق فى جميع دول العالم -برغم اختلاف أنظمتها القانونية- هو الوصول إلى الحقيقة، مشيرًا إلى أهمية اللقاء المعقود اليومَ ليقف كل فريق على ما لدى نظيره من حاصل التحقيقات والإجراءات.

كما أكد تعاملَ «النيابة العامة المصرية» بالشفافية التامة فى هذا الملف، إذ ليس هناك ما تخفيه من إجراءات أو حقائق، ولا تتبنى وجهة نظر محددة تدافع عنها، وهو ما تمناه سيادته من الجانب الإيطالى.

وذكر أنه حان الوقت لالتقاء فريقى التحقيق المصرى والإيطالى، ومشاركة خبراتهما وأفكارهما للوصول للحقيقة فى هذه القضية، وألَّا يكون غرضُ اللقاءات والاجتماعات المعقودة بينهما مجردَ الدفاع عن وجهات النظر المختلفة، مؤكدًا ضرورةَ تعاملِ الكافَّة مع ملف القضية كقضاة يطرحون ما لديهم وما توصلوا إليه من معلومات، ثم يُقيم الجانبان الموقف معًا، مؤكدًا رسوخَ الثقة المتبادلة بين الفريقين، واحترام كل فريق أحكام وتشريعات وقوانين نظيره، وأن ما قد يختلف فيه الفريقان ليس من باب الخلاف بل هو التزامٌ من كلِّ فريقٍ بأحكام الأنظمة القانونية المعنى بتنفيذها، وهو ما يدحض الاعتقاد الخاطئ لدى غير المتخصصين بوجود خلاف بينهما، ويوضح أنه اختلاف بين الأنظمة القانونية مع وحدة الهدف.

وأكد أن فريق التحقيق المصرى سيعرض ما لديه من معلومات على نظيره الإيطالى، مُشيرًا إلى تطلعه لعرض مماثل من الفريق المماثل بروما حتى يلتقى الفريقان بعد تبادل كافة المعلومات لديهما فى نقطة واحدة، مُعربًا عن تفاؤله بالاجتماع المعقود اليوم والمزمع عقده فى روما وإيجابية نتائجهما.

هذا، وقد عقد الفريقان لقاءً على مدار نحو أربع ساعات أكد كلاهما نجاحه، حيث استعرض فريق التحقيق المصرى ما لديه من معلومات وما اتخذته «النيابة العامة» من إجراءات فى القضية، وفى ختامه أعرب النائب العام للفريقين عن سعادته لنجاح اللقاء، مُتطلعًا إلى اللقاء المزمع عقده فى روما وإلى إيجابية النتائج المنتظرة من اللقاءين.