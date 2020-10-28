صور .. مسيحيو إسنا بالأقصر يوزعون العصائر احتفالا بالمولد النبوى الشريف

شارك مسيحيو مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، فرحة المسلمين بقدوم المولد النبوى الشريف، حيث حرص الشباب المسيحى على توزيع العصائر والمياه المثلجة على أخوتهم المسلمين، فى مشهد جميل يظهر مدى الوحدة الوطنية بين المصريين.





ويقول بيشوى يوسف، وهو شاب مسيحى من مدينة إسنا، إن ذكرى مولد النبى محمد، هى ذكرى عطرة تهل على الجميع فى مصر مسلمين ومسيحيين، بالمحبة والرحمة والخير، كما أن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتهم.





وأعرب "بيشوى" عن كامل سعادته بمشاركة أصدقائه وأهالى مدينته فى المناسبات المختلفة، سواء الدينية والاجتماعية وغير ذلك، حيث إن الجميع تربطه محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة يتخللها تبادل مشاعر الفرح والحزن سويًا داخل مجتمع واحد.

ومن جانبه أكد إبراهيم فاخورى، أن الأجواء الذى تخلقها الاحتفالات بالمناسبات الدينية وتبادلها مع الأشقاء من المسلمين يؤدى إلى زرع المحبة فى نفوسهم.

وأشار إلى أنه فى هذه اللحظات تختلط المشاعر الطيبة ويزداد الاحترام بين المسلمين والأقباط فى مصر، فذلك دليل قاطع ولا يمكن الشك فيه على الوحدة التى تعيشها الدولة من مئات السنين على نهج واحد هو "حماية الوطن".

وقال برسوم عريان: "أننا كمسيحين نحتفل بالمناسبات الدينية للمسلمين فى مختلف أزمنتها، فهم أيضا يتبادلون احتفالاتنا فى أوقاتها المحددة"، مطالبًا الجميع بالتكاتف فى الكل المناسبات فى الأعياد والأفراح والأحزان أن يقفوا بجانب بعضهم البعض هذه الروح لا يمكن لأحد أن يفتتها أو يخترقها لهدم الوطن.

ويضيف على عبد المنصف أحد أهالى إسنا بالأقصر، أن مشهد الاحتفال الذى شاركنا فيه أقباط القرية يعد رسالة للعالم أجمع عن المحبة والسلام الذى يجمع أبناء الوطن الواحد.

وتابع أن المسلمين والأقباط بمدينة إسنا يتشاركون فى جميع المناسبات الإجتماعية، موضحًا أن محافظة الأقصر تنعم بالمحبة ونحن مصريون ولا فرق بيننا.

وأوضح أن الاحتفالية تأتى فى إطار العادات والتقاليد التى لا تتغير بين أهالى محافظة الأقصر، عندما يجتمع الجميع مسلم ومسيحى فى جميع المناسبات سواء الدينية أو الاجتماعية، وهذا ما يحدث كل عام داخل مدينة إسنا، حيث يجتمع أهالى المدينة والقرى من مسلمين ومسيحيين كل عام للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.