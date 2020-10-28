وزير الرياضة يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك : اطمنوا و متخافوش ..فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رسالة إلى جماهير نادى الزمالك ، بعد قرار مركز التسوية و التحكيم ببطلان لائحة النادى ، حيث طمأنهم ، بأن فريق الكرة بعيدا عن القرارات الإدارية التي تشهدها القلعة البيضاء .

وقال صبحى أن وزارة الرياضة أصدرت بيان ، وكذلك اللجنة الأولمبية أصدرت بيان أخر ، لطمئنة الجماهير أن لا تقلق ، وأنا أوجه كلمة إلى جماهير الزمالك بأن لايخافوا قائلا : " متخافوش ، ولسه في شهر نادى الزمالك من حقه يقدم طعن وأضاف صبحى أنه بعد الشهر ، سيتم تحديد جلسة أخرى ، والفريق يكمل طريقه في دورى أبطال أفريقيا ، وقال " متخافوش أنا موجود "

وأضاف وزير الرياضة أن الوضع مؤمن ، و الإدارة موجودة ، " متقلقوش ، هناك إجراءات أخرى نقوم بها من لجان تفتيشية ، تقوم بدورها ، وأطمئن الجماهير مرة أخرى ، والفريق يتدرب كما هو "

صرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقاضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا ، ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه أواستنفاذ طرق الطعن ، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الأمر الذى تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.