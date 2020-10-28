لجنة الإعلام بـ «قومي المرأة» تناقش خطة العمل خلال حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد النساء

عقدت لجنة الإعلام اجتماعها الدورى أمس برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضواتها وأعضائها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. أكدت الدكتورة سوزان القلينى أن الاجتماع تضمن مناقشة خطة عمل اللجنة خلال حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، مؤكدة أن الخطة تضمنت مقترحات بتنظيم ثلاثة ندوات افتراضية حول الجرائم الإلكترونية وإدارة وسائل التواصل الإجتماعي، وندوة أخرى خاصة لمناقشة مشروعات تخرج طلبة كليات الإعلام حول أشكال العنف ضد المرأة، ومناقشتها، وتكريم صاحب/ة أفضل مشروع تخرج ، واضافت أن الندوة الثالثة هي ندوة عامة بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والكتاب وعلماء الدين لمناقشة مناهضة أشكال العنف ضد المرأة ، بهدف ترويج الفكرة داخل البرامج الحوارية التي تعرض على الشاشات .

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