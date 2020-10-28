رجائي عطية يوافق على احتساب سنوات العمل للمحامين بالخارج

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا باحتساب سنوات العمل بالخارج كسنوات اشتغال، مادام ثبت أن الزميل يعمل هناك بأعمال المحاماة.

جاء نص خطاب النقيب العام لمدير إدارة القيد نبيل صلاح مدير إدارة القيد بالنقابة العامة للمحامين كالأتي: مادام ثابت أن الزميل العامل بالخارج، يعمل هناك بأعمال المحاماة، فلا يجوز خصم هذه السنوات من سنوات الاشتغال.

وأوضح النقيب العام في خطابه: أن ذلك مخالف للواقع وللقانون، ويوقف العمل بخلاف ذلك، وتحتسب سنوات الاشتغال بالخارج ضمن سنوات الاشتغال.