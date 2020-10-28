مستند.. «عطية» يخاطب نقيب الدار البيضاء: اجتماع الأمانة العامة لـ«المحامين العرب» 19 نوفمبر

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب ، اليوم الأربعاء، نقيب المحامين بالدار البيضاء حسن بيرواين، بشأن الدعوة التي أخطره بها بواتس آب بتاريخ أمس 27/10/2020 ، لعقد اجتماع المكتب الدائم عن بعد، يوم السبت الموافق 31/10/2020.
وأكد رئيس الاتحاد، على افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل حيث إنه وجه إلينا الدعوة بتاريخ 25/10/2020، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم في 19 نوفمبر 2020.
وجاء بنص الخطاب: "يسرني أن أهديكم خالص التحية والتقدير، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد، ولجميع الزملاء المحامين في نقابتكم الشقيقة ، بالإشارة إلى دعوتكم التي أخطرتموني بها بواتس آب بتاريخ أمس 27/10/2020 على خط الأستاذ مجدي سخي، لعقد اجتماع المكتب الدائم عن بعد، يوم السبت الموافق 31/10/2020".
وتابع: "فإننا إذ نؤكد على افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل حيث إنه وجه إلينا الدعوة بتاريخ 25/10/2020، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم في 19 نوفمبر 2020، الأمر الذي نربأ بكم معه من الوقوع في تلك المخالفة التي تتعارض والنظام الأساسي للاتحاد".
وتنطوي تلك الدعوة على بند مدغم غامض مبهم قيل فيه إنه يتعلق بمشروع قرار يتعلق بموقع الأمين العام، دون الإشارة إلى مضمون هذا القرار، ولا المقصود منه، ولكل حادث حديث، وهي دعوة من شأنها أن تزيد الشقاق بين الإخوة والأشقاء العرب أعضاء الاتحاد، كما أنني كنقيب لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب غير موافق على هذا الإجراء الباطل المخالف للقانون وللنظام الأساسي للاتحاد، ومبادئ المشروعية.
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