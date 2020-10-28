فكرى عبد السلام نقيبا للصحفيين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية اليوم الأربعاء" إكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالإسكندرية بحضور 91 زميل من إجمالي 181 من الزملاء الذين لهم حق الحضور، وتم عرض ومناقشة تقرير مجلس النقابة بفرع الإسكندرية وكذلك الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2019.

وقررت اللجنة المشرفة التي تضم فى عضويتها الزملاء حسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد يحيي يوسف وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ أعضاء مجلس النقابة العامة، بالإضافة لعضوي مجلس النقابة الفرعية المستمرين فى "العضوية" وهما السيد سعيد وهدى الساعاتى ،وذلك وفقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، بدء التصويت والذى استمر حتى الساعة "الخامسة مساءًا".

وعقب غلق باب التصويت تم فرز الأصوات ، بداية بمنصب رئيس النقابة الفرعية، وكان اجمالى عدد من أدلو بأصواتهم (140 عضوًا) منها 134 صوتا صحيحًا، 6 أصوات باطلة.

وأسفرت عملية فرز الأصوات عن حصول كل من الزملاء المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية عن الاصوات الآتية:

1 - عمرو حافظ محمد محمد 34

2 - فكرى عبد السلام أبو ضيف 72

3 - معوض رياض معوض محمد 28

وبناء عليه أسفرت النتيجة عن فوز "فكرى عبد السلام" بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالاسكندرية.

كما أسفرت عملية فرز الأصوات للزملاء المرشحين لعضوية المجلس وعددهم 11 عن حصولهم على الأصوات المبينة قرين أسم كل منهم :

1 - أميرة فتحي السيد جابر طلبه 27

2 - بسمة الشحات السعيد عبد اللطيف 73

3- جمال مجدي عبد القادر محمد 2

4- حسن محمود عبد الرحيم أبو شقرة ٤٨

5- رامي حمدي علي ياسين 68

6- شوكت سعد فرج عبد الموجود 53

7- طارق فوزي عبد الحميد الفرماوى 14

8- عزت محمد أحمد السمرى 22

9- عصام سعيد محمد صبري 22

10- فهمي احمد سيد احمد سليمان 18

11- هاني العوضي ابراهيم مصطفي 55

كما أسفر الفرز عن فوز الزملاء الآتية اسمائهم بعضوية مجلس النقابة لحصولهم على أعلى الأصوات وفقًا للترتيب الآتى:

1- بسمة الشحات السعيد 73

2- رامي حمدي علي ياسين 68

3- هاني العوضي ابراهيم مصطفي 55