نصائح قداسة البابا تواضروس للوقاية من كورونا

جاء ذلك عقب انتهاء عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى خلاله عظة بعنوان "ثقافة التضرع".

وقال قداسته وفقا لبيان صحفى: "فى وقت الشتاء تزيد أدوار البرد والأنفلونزا، من فضلكم انتبهوا جدًا مع دخول الشتاء، مع الحرص البالغ ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والتباعد".

وأضاف: "لا تستهينوا بهذه الأشياء، الأسبوع الماضى توفى اثنين من الآباء الكهنة، لم يستطع الطب أن ينقذهم وكان بهذا السبب، فأرجوكم وعشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا، ليس من الحكمة أن البلد تغلق لأن الناس يجب أن تعيش فالبديل الوحيد ألا نستهين".

وشدد: "فى كل مكان الكمامة باستمرار، واستعمال الصابون والمطهرات باستمرار والبعد، ومع أبسط أعراض ارتاح فى البيت حتى لا تكون سبب فى مرض الآخرين، هذه الأشياء الصغيرة يا أحبائى مهمة جدًا، وأرجوكم توعوا الآخرين".

وعن البيان الصادر من الكنيسة بخصوص ذات الموضوع، قال قداسة البابا: "بالأمس طلعنا بيان لأجل أن نقلل الأعداد فى أنشطة الكنائس وإذا لم توافق الأمور سوف نقلل أكثر، فأرجوكم انتبهوا علشان حياتنا تمر بسلام"، مختتما: "ربنا يحفظكم ويبارك فى حياتنا".