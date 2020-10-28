نقيب الأشراف يثمن كلمة السيسى فى احتفالية ذكرى المولد النبوى

وأشاد نقيب الأشراف، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاحتفالية، والتى قال فيها: "إن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة".

وشدد نقيب الأشراف، على أن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم أرقى وأسمى من تلك الإساءات التى لن تنال منه، ومهما حاول المغرضون ذلك، سيظل المسلمون يدافعون عنه ويسيرون على دربه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

الجدير بالذكر أن نقيب الأشراف كان قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

وأطلقت نقابة الأشراف، برئاسة الشريف، وكيل أول مجلس النواب، حملة "نبى الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التى نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية.

وقال نقيب الأشراف، إن حملة "نبى الرحمة" ستكون إلكترونية للتوعية بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته غير المسلمين، فى ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.