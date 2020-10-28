يوفنتوس ضد برشلونة.. ديمبيلى يحرز أول أهداف البارسا بالدقيقة 14 "فيديو"

أحرز الفرنسى عثمان ديمبيلى، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، الهدف الأول في شباك نظيره يوفنتوس الإيطالى، بالدقيقة 14 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021.

ويغيب عن صفوف يوفنتوس ضد برشلونة، العديد من النجوم أبرزهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد إيجابية مسحة كورونا الأخيرة، وجورجيو كيلليني قائد السيدة العجوز والهولندى ماتياس دي ليخت وأليكس ساندرو على الترتيب للإصابة.

ويتصدر برشلونة، ترتيب المجموعة السابعة من دورى أبطال أوروبا، بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذى يتساوى معه برصيد 3 نقاط، بعد فوز البارسا في الجولة الأولى على فريق فرينكفاروزي المجرى، بنتيجة 5-1، بينما فاز اليوفى، على فريق دينامو كييف الأوكرانى، بثنائية نظيفة، ثم يأتي دينامو كييف وفرينكفاروزي بالمركز الثالث والرابع على الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وخسر الفريق الكتالونى، لقاء الكلاسيكو، أمام الغريم التقليدى ريال مدريد، بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضى، فى الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".