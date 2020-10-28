التعليم: احتساب مدة الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هدف الوزارة الحفاظ على الطلبة وحقهم في التعليم بعيدا عن أى قرارات يتخذها أولياء الأمور أو المدارس، لافتا إلى أنه تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية حال عد دفع المصروفات في نوفمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه المذاع على قناة مساء dmc المذاع على قناة dmc،: نعمل على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك.

وتابع أننا نناقش كل المقترحات مع أوليا الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة، بالإضافة إلى أننا وجهنا جميع العاملين في الإدارات التعليمية بتنفيذ ضوابط المصروفات، وهناك إجراءات ضد أي مدرسة لا تلتزم بقرارات عدم التعرض للطلاب، مؤكدا أن هناك 14 محافظة لا يوجد بها أي إصابة بكورونا، ويوجد في 6 محافظات بها بإصابة واحدة لكل محافظة، وأكبر عدد بالقاهرة يوجد بها 19 إصابة، وعدد الإصابات بجميع مدارس الجمهورية 49 إصابة فقط من أصل 25 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وأوضح: "تم احتساب مدة الاجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، ويعد هذا تغير في قانون التعليم يسمح للمعلمين حساب الفترات الاجازة المرضية أو رعاية الطفل ضمن الخمس سنوات التي كانوا يشترطون الترقية، ويعد هذا لحل مشاكل مئات الآلاف وتعد خطوة جيدة لخدمة الأمهات".