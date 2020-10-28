لرفع كفاءة الخدمات السياحية .. العناني يلتقي رئيس أساقفة سيناء

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك الأنبا ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، والوفد المرافق له لتعزيز سبل التعاون ومناقشة اوجه التعاون المشترك بين الوزارة وادارة الدير للانتهاء من اعمال مشروع تطوير الدير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به.

وأكد الدكتور أسامة طلعت أن الوزارة تولي اهتماما خاصة بمشروع تطوير الدير لما له من قدسية وطابع اثري ديني وبيئي خاص، وواحد من الآثار المسجلة على قائمة التراث العالمي.

وأشار إلى أن الطرفين اكدوا اهمية استكمال كافة اعمال التطوير التى بدأتها الوزارة منذ سنوات بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمنطقة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الدير، والمنطقة المحيطة بها، ووضعهما على الخريطة السياحية.

وجدير بالذكر أنه مشروع تطوير دير سانت كاترين، يأتي ضمن خطة وضعتها وزارة السياحة والآثار، لتنمية وتطوير منطقة جبل موسى، وجبل الصفصافة، والوادي المقدس، بجنوب سيناء، وتتضمن ترميم كنائس الدير، وتطوير مداخل المنطقة، وتحديد مسارات للزيارة، وتوفير خدمات للزائرين.

وانتهت الوزارة من أعمال المرحلة الأولى من المشروع من تعبيد الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، وعمل موقف للأتوبيسات السياحة والسيارات، ورفع كفاءة جميع الخدمات بالمنطقة من البازارات والحمامات والعيادة، ووضع نظام تأمين إلكتروني مجهز بأجهزة (x - ray) متصلة بغرفة تحكم، وغرفة مراقبة إلكترونية متصلة بالكاميرات الموجودة بالمنطقة.

حضر اللقاء الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة، وخلال اللقاء استعرض الطرفان كافة المشروعات القائمة، والمستقبلية التي تهدف الي تطوير منطقة وادي الدير.