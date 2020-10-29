فيديو .. شوقى : إصابات كورونا فى المنشآت التعليمية 49 فقط من 25 مليون شخص

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، على فضائية dmc مع الإعلامى رامى رضوان، أوضح شوقى: "كان عندنا تخوف من كورونا مشابه قبل امتحانات الثانوية العامة والموضوع مشى، وبنتكلم بالأرقام وبالعلم وليس بالمخاوف فقط، كما أن هناك إجراءات احترازية غير مسبوقة على الأرض".

وتابع: "عندنا 14 محافظة ضخمة بها صفر إصابات، وتقارير وزيرة الصحة أثبتت وجود أقل النسب فى الإصابات على مستوى العالم بين أفراد المنظومة التعليمية وفى مصر".

كما تحدث الوزير عن القرار الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور، مؤكدا أن إصداره جاء للحفاظ على الطلاب، بعيدا عن القرارات التى يتخذها أولياء الأمور وأصحاب المدارس، وحتى ينال الطالب حقه فى التعليم الجيد وعدم الإضرار به معنويا بأى شكل من الأشكال، مبينا أن الخلافات بين الكبار لا يتحمل وزرها الطلاب.

وأشار إلى أن البند الخاص بالمتأخرات من الأعوام السابقة، تم إعطاؤه مهلة لـ15 نوفمبر المقبل لدفع المصروفات، وفى حال لم يتم الالتزام بتلك الفترة سيتم تحويل الطالب لمدرسة حكومية.

وواصل شوقى حديثه قائلا: "أما بخصوص البند الخاص بمتأخرات العام الدراسى الحالى، فآخر موعد لسداد القسط مع المدرسة حتى نهاية ديسمبر، وفى حال لم يتم السداد سيتم التحويل إلى المدرسة الحكومية، لافتا إلى أن الوزارة تنظم علاقة تحولت لفوضى ومنازعات بين الكبار، وتحمل وزرها الطلاب.

كما شدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تسعى لتغيير عدة أنماط بخصوص زيادة الأسعار فى المدارس الخاصة والدولية، مؤكدا أنه مع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن خطوات عدة وعقود ملزمة للمدارس يلتزم بها الطرف التعليمى.

وتابع: "غيرنا القانون الخاص بالتعليم وسيتم احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن فترات الترقية الاعتيادية".