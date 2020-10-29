صور .. مواقع شارع 309 بالدقى ومساكن شيراتون وطنطا تحتفل بالمولد النبوى

يأتى ذلك وسط إجراءات وقائية اتخذتها الشركة لاستقبال الزائرين فى ظل فيروس كورونا المستجد، والتى من شأنها مراعاة احتياطات السلامة والأمان لزائرى المواقع.

ومن بين الإجراءات الاحترازية: تعقيم المواقع بالمطهرات قبل وبعد استقبال الزائرين، وتخصيص بوابة تعقيم كمدخل موحد لدخول الموقع، على يتم أن تخصيص مخرج آخر لمغادرة الموقع، كما تم توفير جهاز كاشف الحرارة للزائرين، وعدم السماح بدخول أى زائر يعانى ارتفاعًا فى درجة الحرارة.

كما تم وضع علامات ملصقة لتوضيح المسافات المسموح بها بين الطاولات، بما لا يقل عن مترين، كذلك السماح بثلاثة أفراد بحد أقصى بالنسبة للعاملين بوحدة الطعام، على أن يتم استلام البضائع خارج الموقع وتطهيرها قبل الدخول، وألا يُسمح بدخول السادة الزائرين بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من ارتداء جميع الأفراد المتعاملين مع تجهيز الأطعمة للكمامات والقفازات، مع الإغلاق الفورى وكذا توقيع غرامة على الوحدة التى تخالف ذلك.

وتستقبل مواقع شارع 306 المواطنين بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، بطاقة 50% من سعة كل موقع مع استمرار تقديم خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل "الدليفرى"، حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

يذكر أن مشروع شارع 306، يأتى لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدى للاقتصاد الموازى، ويهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية.

كما يوفر المشروع أماكن آمنة لتنزه الشباب والعائلات، ليحصلوا فيه على الخدمات التى يريدونها، وتقدم فيها الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية.