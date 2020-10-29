ثقافة التضرع.. نص العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى

وينشر موقع "دوت الخليج" نص العظة، كالتالى:

اتكلمت فى الأسبوعين الماضيين مع حضراتكم عن نوعين من الثقافة الروحية "ثقافة التطوع" الإنسان الذى يقدم وقت وجهد، و"ثقافة التبرع" الإنسان الذى يقدم من ماله وإمكانياته، اليوم سوف أتحدث من الناحية الثقافية عن "ثقافة التضرع" الصلاة التى من أجل الآخرين، فى التطوع الصلاة تبارك الوقت، وفى التبرع الله يبارك المال الذى عند الإنسان.

الصلاة هى الوسيلة التى نتواصل بها مع الله وهى إمكانية رائعة، العالم يجتهد أن يبتكر وسائل اتصال مختلفة ولكن الله أعطانا الإمكانية الفائقة أن تحدثه فى أى وقت وأى مكان، ومتاحة دائمًا، ومهما كانت لغتك وتعبيراتك بسيطة إلا أنها أمام الله عظيمة، قول لأحد القديسين: "الصلاة بمثابة النفس للمؤمن، والصلاة بمثابة البخور أمام الله والصلاة بمثابة السوط للشيطان"، نقول فى المزمير "لِتَسْتَقِمْ صَلاَتِى كَالْبَخُورِ قُدَّامَكَ" وفى نفس الوقت الصلاة هى القوة المخيفة للشيطان وأكثر شيء يريده الشيطان أن يعطل روح الصلاة التى فينا، يريد أن يقطع خط الاتصال الذى بينك وبين الله والمفتوح كنعمة للإنسان، ولا أحد يستطيع أن يمنعك من الصلاة، أريد أن أركز على "ثقافة التضرع" بمعنى الصلاة من أجل الآخرين، أنك تتضرع من أجل الآخرين بالاسم.

1.هى اختبار محبة: لا استطيع أن أصلى لأحد لا أحبه، وإذا تسرب لقلبى عدم محبة سوف تجد نفسك لا تقدر أن تصلى، وهنا تظهر أشكال من الخطية، فالصلاة من أجل الآخرين هى اختبار محبة للإنسان، الله يريد قلبك محطة حب لكل إنسان حتى المختلف عنك "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَى لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" الله أحب العالم فأنت المخلوق لا تحب العالم؟! الله أحب العالم كله باختلاف الأجناس والألوان واللغات، أنت يجب تكون إنسان تملك الطاقة لتحب الآخرين.

2. قلبك حساس: أحيان تطوع بجهدك أو مالك أو خبرتك هذا جانب ولكن الجانب الآخر أنك تقدم كل هذا لأجل البشر ويجب أن تسندها بقلبك الحساس، ربنا يحفظكم هناك قلوب قاسية جافة وهناك قلوب أنانية لا تهتم بالآخر وينطبق على الشعوب والدول ولكن العالم يعلمنا أنه يجب أن نتعاون مع الجميع ويجب أن يكون قلبى يشعر بالنعمة التى يعطيها لك الله وبالآخرين المحرومين من النعمة، تخيل أنه يوجد أكثر من مليار من البشر فى العالم لا يجدوا ماء الشرب، لذلك ثقافة التبرع تعنى أن يكون لدى الإنسان حساسية قلب، قلب يفكر كيف يساعد الآخر ويرفع صلاة خاصة من أجلهم لكى ما يرتب له البشر والله احتياجه، من المشروعات الجميلة فى مصر قاموا ببناء صوامع لحفظ القمح لنوفر الفاقد، ثقافة التضرغ أن تصلى بقلب حساس من أجل احتياجات الآخر.

3.ثقة فى يد الله أنه يستطيع أن يعمل ما ليس فى يد الإنسان: "غَيْرُ الْمُسْتَطَاعِ عِنْدَ النَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ اللهِ" ارفع قلبى وأصلى من أجل الآخر وواثق أن يد الله تستطيع أن تعمل "فَإِنَّ اللهَ الَّذِى أَعْبُدُهُ بِرُوحِي، فِى إِنْجِيلِ ابْنِهِ، شَاهِدٌ لِى كَيْفَ بِلاَ انْقِطَاعٍ أَذْكُرُكُمْ " - "اُذْكُرُوا الْمُقَيَّدِينَ كَأَنَّكُمْ مُقَيَّدُونَ مَعَهُمْ، وَالْمُذَلِّينَ كَأَنَّكُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا فِى الْجَسَدِ ".

بعض مشاهد من الكتاب المقدس

1.أيام صموئيل النبى فى عصر القضاة، وصموئيل كان آخر قاضى والشعب هاج وطلب ملك واختير شاول كأول ملك لبنى إسرائيل وجاء صموئيل ليسلم شاول المملكة وينسحب فقال: " وَأَمَّا أَنَا فَحَاشَا لِى أَنْ أُخْطِئَ إِلَى الرَّبِّ فَأَكُفَّ عَنِ الصَّلاَةِ مِنْ أَجْلِكُمْ" برغم أنه غير مسؤول لكن اعتبارها خطية أن يتوقف عن الصلاة من أجلهم، وثقتى أن يد الله تستطيع أن تعمل.

2.صورة ثانية من صور الصلاة من أجل الآخرين هى صورة الأم التى قدمت دموع كثيرة من أجل ابنها، أغسطينوس كان محامى وكان معجب بنفسه وكان يريد أن يرتقى وسافر إلى ميلانو ووجد القديس امبروسيوس أسقف ميلانو خطيب عظيم فأعجب به فذهبت أمه مونيكا إلى ميلانو وظلت تصلى لأبنها ووصلت للأسقف ورأى الدموع فى عينها وقال لها: "ثقى أن ابن هذه الدموع لا يمكن أن يهلك".

أم تصلى من أجل ابنها شيء قوي، أحيانا الآباء والأمهات يكتفوا بالنصيحة الشفوية ولا نهتم برفع قلبنا فى صلاة قوية وهذه الصلاة يمكن أن تغير فى الإنسان تمامًا ولكن أحيانًا ونحن نصلى لا نصلى بالقدر الكافى، أحب أن أذكركم بكلمة من حياتنا اليومية "اذكرنى فى صلاتك" وبرغم أنها عبارة صغيرة لكن لها مفعول كبير جدًا وعندما يطلب منك أحد أن تذكره فى صلاتك فى نفس اللحظة ارفع قلبك بصلاة من أجله، ورفع الصلاة بإحساس من أجل الآخرين كأنها شفاعة من أجل الآخرين أمام الله، (الله يقبل الله يعمل والله يستجيب) هذا الأمر من أجل الإنسان وأنه يتمتع وعلم أولادك كيف يصلوا من أجل الآخرين.

3.مشهد من العهد الجديد "بطرس الرسول" كان صياد سمك وكان دائما مندفع يقول السيد المسيح "وَلكِنِّى طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَى لاَ يَفْنَى إِيمَانُكَ" وبعد قيامة السيد المسيح وعندما كان بطرس فى السجن "وَأَمَّا الْكَنِيسَةُ فَكَانَتْ تَصِيرُ مِنْهَا صَلاَةٌ بِلَجَاجَةٍ إِلَى اللهِ مِنْ أَجْلِهِ".

وعندما خرج بطرس قال: "أَنَّ الرَّبَّ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ وَأَنْقَذَنِى مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ " الصلوات جعلت بطرس يفرج عنه، الصلاة من أجل الآخرين والصلاة بلا نهاية، أحيانًا من خطايانا الكثيرة يا أحبائى أن يكون نفسنا قصير، الإنسان بإصرار الصلاة واللجاجة والله يستجيب.

4."بولس الرسول" مثال آخر: أرسل لأهل أفسس "مُصَلِّينَ بِكُلِّ صَلاَةٍ وَطِلْبَةٍ كُلَّ وَقْتٍ فِى الرُّوحِ، وَسَاهِرِينَ لِهذَا بِعَيْنِهِ بِكُلِّ مُواظَبَةٍ وَطِلْبَةٍ، لأَجْلِ جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ وَلأَجْلِي، لِكَى يُعْطَى لِى كَلاَمٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ فَمِي، لأُعْلِمَ جِهَارًا بِسِرِّ الإِنْجِيلِ" لأنه كان فى السجن، بولس الرسول كتب 14 رسالة أجملهم رسالة أفسس (المحبوبة)، الكنيسة عندما تصلى الأواشى تذكر البابا البطريارك والمطارنة والأساقفة والكهنة والخدام وتخصص صوم كامل من أجل كل من هم فى الخدمة (صوم الرسل) لأن الصلاة لها قوى، أجعل صلواتك صلوات حارة وأجعلها شكل من أشكال الثقافة الدائمة تعيش معك.

5.السيد المسيح فى الصلاة الوداعية فى (يوحنا ١٧) كان يصلى ويقول: "لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ الْعَالَمِ بَلْ أَنْ تَحْفَظَهُمْ مِنَ الشِّرِّيرِ.. وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هؤُلاَءِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِى بِكَلاَمِهِمْ" كان يصلى من أجل التلاميذ ومن أجل كل أحد.

6.أمثلة كثيرة فى الكتاب المقدس "دانيال النبى" عندما ذهب سبى بابل وكان وحيد وبعيد عن بلده "فَوَجَّهْتُ وَجْهِى إِلَى اللهِ السَّيِّدِ طَالِبًا بِالصَّلاَةِ وَالتَّضَرُّعَاتِ، بِالصَّوْمِ وَالْمَسْحِ وَالرَّمَادِ.. يَا سَيِّدُ، حَسَبَ كُلِّ رَحْمَتِكَ اصْرِفْ سَخَطَكَ وَغَضَبَكَ عَنْ مَدِينَتِكَ أُورُشَلِيمَ.. يَا سَيِّدُ اسْمَعْ. يَا سَيِّدُ اغْفِرْ. يَا سَيِّدُ أَصْغِ وَاصْنَعْ".

جميل دانيال وهو يصلى من أجل بلاده البعيدة ومن أجل الشعب وبرغم أنه الأسير ولكنه لا يكف عن الصلاة، هى الصلاة التى لا يستطيع أحد أن يحرمك منها فى أى وقت يمكن أن ترفع قلبك بصلاة يجب أن تكون حارة، التضرعات تتضرع من أجل الأخر ويجب أن تعلم أولادك كيف يصلوا من أجل الأخر، أسلوب المسيح هو الصلاة وهو شيء مهم لنا وكما يعلمنا الإنجيل أن الصلاة قوى قادرة لا نراها.

يوم السبت سوف نحتفل بعيد القديس الأنبا رويس قديس المكان وكانت قوته أنه إنسان مصلى، الصلاة تضرع من أجل الآخرين، هذه الثقافات حبيت أتأمل معكم فيها وسوف نكتفى بهم بحيث يكونوا منهج عمل لنا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.