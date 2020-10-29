“متحدث الحكومة” الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى ويكشف الإجراءات اللازمة للتغلب عليها

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محمد سياف - ابو ظبي - تحدث المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية اليوم عن الموجة الثانية لكورونا، وذلك خلال لقاء للمستشار نادر سعد مع تلفزيون اليوم السابع، وأكد أن الموجة الثانية أكثر شراسة من الأولى، مشيراً إلى أن الموجة الثانية أصبحت واقعاص الآن، ووقعت بالفعل في العديد من الدول العربية والأوروبية.

الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى

وأضاف سعد أن وزارة الصحة والحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للتغلب على هذه الموجة، مشيراً إلى الدور الأكبر والأهم يقع على عاتق المواطن، ويتمثل في إلتزامه بالإجراءات الإحترازية ومراعاة التباعد الإجتماعي والإلتزام بارتداء الكمامة وخاصةً في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات هي التي ستمكننا من التغلب على الموجة الثانية للفيروس.

كما أن الموجة الثانية لكورونا أجبرت فرنسا اليوم على الإغلاق الكامل لمدة 15 يوم، وذلك بعد أن زادت أعداد الإصابات بالفيروس بشكل كبير، حيث أن فرنسا منذ أيام قليلة سجلت أكثر من 40 ألف حالة في يوم واحد.

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وأضاف المستشار نادر سعد، أن مصر في بداية الموجة الأولى كان تسجل أعداد قليلة جداً مقارنةً بأعداد الإصابات التي كانت تسجل في دول أوروبا، ثم بعد ذلك تطورت الأمور وارتفعت الإصابات في مصر حتى وصلنا إلى 1700 حالة في اليوم، ولا نود الوصول إلى هذه المرحلة مرة أخرى، وأكد أنه في حال إلتزام المواطنين لن نصل إلى هذه الأعداد مرة أخرى.