فيديو.. الحقيقة.. آية عبد الرحمن: نداء مصر كيان مثير للشكوك ومجهول سياسيا

أضافت خلال تقديمها برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الكيان المجهول سياسيا لم يصل لأدبيات العمل السياسى.

وتابعت: " لا يصح لأى حزب أن يكون حزبًا مجهولا، ثم لا تكون أهلا لممارسة العمل السياسى بشكل لائق ومحترم، كما فعل حزب نداء مصر".

وواصلت: "لم نرى لهذا الكيان أية ممارسة سياسية فى الشارع كى ينتخبهم الشعب، ولم يسمع أحد به، وليس لديه شخصية سياسية".

وأردفت مخاطبة الحزب: "إذا كنت على قدر ما وصفت به نفسك ككيان سياسى، فمن الأبجديات أن تعرف كيف تمارس السياسة وما هو دورك وحدودك، وألا تكون فى صف جماعة الإخوان الإرهابية".