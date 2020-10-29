فيديو.. الحقيقة.. آية عبد الرحمن: نداء مصر كيان مثير للشكوك ومجهول سياسيا

أضافت خلال تقديمها برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الكيان المجهول سياسيا لم يصل لأدبيات العمل السياسى.
وتابعت: " لا يصح لأى حزب أن يكون حزبًا مجهولا، ثم لا تكون أهلا لممارسة العمل السياسى بشكل لائق ومحترم، كما فعل حزب نداء مصر".
وواصلت: "لم نرى لهذا الكيان أية ممارسة سياسية فى الشارع كى ينتخبهم الشعب، ولم يسمع أحد به، وليس لديه شخصية سياسية".
وأردفت مخاطبة الحزب: "إذا كنت على قدر ما وصفت به نفسك ككيان سياسى، فمن الأبجديات أن تعرف كيف تمارس السياسة وما هو دورك وحدودك، وألا تكون فى صف جماعة الإخوان الإرهابية".
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