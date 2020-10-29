ونقل الطالب للحكومية حال عدم السداد.. مد فترة أقساط المدارس الخاصة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسى الحالى 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020.

وبينت أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولى الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفى حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم فى التعليم مع التزام ولى الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

وقالت الوزارة، إنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولى الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التى كان مقيدًا بها.

كما أكدت الوزارة التزام كل المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلى - القولى) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه فى التعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفى حالة التراخى أو التأخر فى التنفيذ يتم اتخاذ جميع إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.