أية عبد الرحمن : "نداء مصر" كيان مجهول لا يعرف أدبيات الممارسات السياسية

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إن "نداء مصر" لا أحد يعرف لا هى حزب أو قائمة، والغريب أنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية فى المرحلةالأولى، ومارسوا دورهم بحرية سياسية كاملة، ولكن القائمة المجهولة لم تصل إلى أدبيات العمل السياسى. وأضافت آية عبد الرحمن خلال تقديمها برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قائمة أو حزب "نداء مصر" لم يحترموا ثقافةالممارسة السياسية، ولا أحد يسمع عنهم، ولا يوجد الشخصية السياسية بهم، والمفترض أنه "كيان سياسى" فمن الإبجديات أن تعرف دوركوحدودك، أفضل ما تكون فى صف جماعة الإخوان الإرهابية فى ممارستك للسياسة.

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