غلق كلى لحركة المرور بالكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق حركة المرور بشكل كلى بنطاق مشروعات الكبارى بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، من 10 مساء أمس الأربعاء، حتى السادسة صباح السبت، الموافق 31 أكتوبر الجارى، لتركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر.





ويتم تركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر على النحو التالى:- كوبرى سيارات بتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القبانى. كوبرى سيارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران. كوبرى سيارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشريف. كوبرى سيارات بتقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبة وصولاً لميدان ابن سندر. وأنشأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، لوحات إرشادية وتعيين خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات.

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