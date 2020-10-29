شاهد.. الفقى : فكر الفرنسيين فى الانتقاد خاطئ ويجرح مشاعر الآخرين

وأضاف مصطفى الفقى، خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن الفرنسيين مؤمنون أن لديهم الحق فى انتقاد أى شخص وهذا فهم خاطئ لأنه يجرح مشاعر الآخرين.
وتابع: "التقيت بالدكتور محمود زقزوق فى الوقت الذى ظهرت فيه الرسوم المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى الدنمارك، وكان وزيرا للأوقاف وقتها، وأخبرته بانزعاجى من تلك الرسوم، فأخرج لى من مكتبه مخطوطات وكتب من العصور الوسطى مليئة بالسباب للنبى الكريم، وقال لى إن الإسلام انتشر رغم ذلك ولا يتأثر اسم النبى بأى سوء".
ووجه مدير مكتبة الإسكندرية، نصيحة للمسلمين حول العالم بتجاهل مثل هذه الأفعال، وألا تكون ردود أفعالهم بهذه السذاجة وهذا الانفعال العشوائى".
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