طقس الخميس: مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى.. وعظمى العاصمة 31

كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر.
أما عن الرياح السطحية فتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على المتوسط، شمالية غربية إلى شمالية شرقية فى البحر الأحمر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 29 19
وادى النطرون 29 19
طنطا 30 20
شبين الكوم 31 20
دمنهور 29 20
بلطيم 29 20
مطروح 25 17
السلوم 26 19
سيوة 27 16
بورسعيد 27 23
دمياط 27 21
الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 27 20
رأس سدر 31 22
نخل 31 19
نويبع 33 25
طابا 33 23
كاترين 28 16
الطور 30 21
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 33 24
مرسى علم 33 24
الفيوم 32 20
بنى سويف 33 19
المنيا 33 19
أسيوط 34 18
سوهاج 35 19
قنا 37 21
الأقصر 38 23
أسوان 38 22
إدفو 38 21
أبو سمبل 37 20
الوادى الجديد 36 21
شلاتين 36 24
أبو رماد 35 25
حلايب 33 25
رأس حدربة 33 26
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