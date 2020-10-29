شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، على التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه أي طالب لم يسدد المصروفات المدرسية، وذلك كي لا يتسبب في الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.
وأكد "شوقي"، أن الوزارة تتعامل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع جائحة كورونا لحماية أولادنا وتنوي استكمال العام الدراسي بالكامل تحت كل الظروف، ولا نية للإلغاء أو التأجيل كما يحلو للبعض أن يروج.
وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة تتمنى أن نلتفت جميعا إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية متنوعة، وأن نشجع أولادنا على التعلم وأن لا ننزلق لموضوعات مثل المصروفات المتأخرة والكتب المزورة، ونتحدث عن إشاعات لا تكاد تتوقف ليل نهار لإلهائنا جميعا عن التعلم.
وكان من أهم ما أصدرته وزارة التربية والتعليم هو الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي.
يذكر أن العام الدراسي الجديد بدأ في 17 أكتوبر الماضي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، حفاظاً على حياة الطلاب في ظل جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يشدد على عدم التعرض لأي طالب لم يسدد المصروفات الدراسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.