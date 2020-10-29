وزير التعليم يشدد على عدم التعرض لأي طالب لم يسدد المصروفات الدراسية

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، على التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه أي طالب لم يسدد المصروفات المدرسية، وذلك كي لا يتسبب في الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

وأكد "شوقي"، أن الوزارة تتعامل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع جائحة كورونا لحماية أولادنا وتنوي استكمال العام الدراسي بالكامل تحت كل الظروف، ولا نية للإلغاء أو التأجيل كما يحلو للبعض أن يروج.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة تتمنى أن نلتفت جميعا إلى ما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية متنوعة، وأن نشجع أولادنا على التعلم وأن لا ننزلق لموضوعات مثل المصروفات المتأخرة والكتب المزورة، ونتحدث عن إشاعات لا تكاد تتوقف ليل نهار لإلهائنا جميعا عن التعلم.

وكان من أهم ما أصدرته وزارة التربية والتعليم هو الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي.

يذكر أن العام الدراسي الجديد بدأ في 17 أكتوبر الماضي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة من وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية، حفاظاً على حياة الطلاب في ظل جائحة كورونا.