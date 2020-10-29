صور- صوت الخير.. مشروعات صغيرة لـ 300 أسرة بقرى سوهاج

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وأضافت رئيس الجمعية، فى بيان صحفى، أن الهدف أن تصبح القرية المنتجة نموذجًا متفردًا للتنمية المستدامة الذى يجب تعميمه على جميع القرى للخروج من دائرة العوز والفقر، موضحة أن القرى التى كانت تعانى من جميع المشاكل المعيشية ومعظم أبنائها تحت خط الفقر، ولكن بتوفيق من الله تعالى وجهود أبنائها سوف تتحول إلى قرى منتجة ولا يعانى أبناؤها من البطالة.
قرية منتجة كاملة الخدمات
وأضافت حشمت، أن ذلك بالتنسيق بين شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات صغيرة لـ300 أسرة وتدريب 1300 فتاة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر "تصنيع زراعى- منتجات ألبان - سماد عضوى - تعبئة وتغليف - خياطة وتطريز- مشروعات حرفية تراثية مثل كليم سجاد – خوص" بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والوزارات والهيئات والجمعيات المعنية بهذه المبادرة.
وأشارت إلى أنه من أهم أهداف ذلك المشروع تحويل قرى محافظة سوهاج من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة من خلال دعم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور مهم حيوى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وكذا العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية وتنمية مصادر دخلها.
وأكدت أنه سيتم دراسة جميع مطالب واحتياجات القرى الأكثر فقرا والعمل على تلبيتها للتيسير على أهلها ودعم الجهود التنموية التى تشهدها مع عمل معارض لعرض منتجات تلك القرى.
وأشارت رئيس الجمعية، إلى أن الهدف هو تحقيق النقلة النوعية لمصر بالاعتماد على تحويل المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج ومن الاستيراد إلى التصدير، ومن البطالة إلى العمل، ويتطلب ذلك تغييرا فى الإطار والمنهج والبرامج والخطط لتحويل القرى المصرية من مستهلكة إلى منتجة وتحويل المحافظات من الاستيراد إلى التصدير.
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