ويمكن متابعة الحوار عبر القناة من خلال التردد القمر الصناعى نايل سات عبر التردد: 12523، معدل الترميز: 27500. وتسلم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، درعا من وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، الشيخ نصر الدين مفرح، تقديرا لمشاركته الثرية فى مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. حوار وزير الأوقاف مع قناة سودانية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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