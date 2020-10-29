صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال جامعة الملك سلمان استعدادا لافتتاحها

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وتابع محافظ جنوب سيناء كل الأعمال واللمسات النهائية استعدادا للافتتاح الجامعة خلال الساعات المقبلة.
وتعد الجامعة بفروعها الثلاث بمدن "رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ" إحدى قلاع العلم على أرض المحافظة والتى من شأنها تغيير الخريطة التنموية بجنوب سيناء، وكذا متحف شرم الشيخ الذى يعد إضافة قوية للتنوع السياحى الذى تتميز به المحافظة وسيسهم بشكل كبير فى إنعاش السياحة الثقافية بمدينة السلام.
كما التقى المحافظ بعدد من طلاب المدارس المتطوعين والمرشحين للمشاركة فى حفل الافتتاح.
رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.
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