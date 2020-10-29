شعراوى ومختار يبحثان إنشاء مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة بتكلفة 90 مليونا

وخلال اللقاء تابع، محمود شعراوى آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، مؤكدا على أهمية أن يشعر المواطنين بوجود تحسن مستمر ودائم فى تلك الخدمة التى تمس حياتهم اليومية.

وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أنه تم متابعة جهود إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن خاصة مصنع سندوب، وكذا التجهيز للبرتوكول الذى سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى ومحافظة الدقهلية، لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة بطاقة 40 طنا لكل ساعة بتكلفة مبدئية 90 مليون جنيه بمكونات ألمانية وهولندية وذلك على مساحة 12 فدانا لخدمة 6 مراكز بالمحافظة وهى: المنزلة، المطرية، الجمالية، ميت سلسيل، الكردى، منية النصر.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وأكد شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة والتى تمس حياة المواطنين، لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

واستعرض وزير التنمية المحلية، مع الدكتور أيمن مختار، نتائج الحملات التى قامت بها الأجهزة المعنية بالمحافظة للانتهاء من إزالة التعديات على بحيرة المنزلة فى إطار تنفيذ مشروع التنمية والتطوير لبحيرة المنزلة وتنفيذ الحزام الآمن حولها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة التعديات التى تم حصرها.

وشدد الوزير على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط وعدم السماح بأى تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة مرة أخرى.

وشهد اللقاء أيضاً متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أوضح مختار أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة قد وصلت إلى حوالى 132 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 939 مليون جنيه.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة المراكز والوحدات المحلية العمل الجاد فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين واضعى اليد على أملاك الدولة حرصاً على حقوق الدولة والمواطنين، وطالب شعراوى بضرورة توعية المواطنين المعنيين بالتصالح بسرعة التقدم بطلباتهم قبل انقضاء المدة المقررة للتصالح والتى قررها رئيس مجلس الوزراء.

وعرض المحافظ خلال الاجتماع الدراسات الخاصة ببعض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة ومن بينها إقامة موقف المنصورة العمومى والمقترحات الخاصة بإنشاء كوبرى اتجاهين على النيل لربط مدينة المنصورة بمدينة طلخا ودراسة إنشاء نفق مشاة أمام كوبرى طلخا المنصورة لمرور المشاة و دراسة إنشاء نفق سطحى تقاطع طريق ميت خميس الجامعة مع الطريق الدولى حول مدينة المنصورة، والجارى تطويره ورصفه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، حيث أكد شعراوى على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخى الحذر خاصة فى ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم التهاون فى الالتزام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية باستمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا واستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع الدكتور أيمن مختار، جهود الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة القيام بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومراجعة الخطط الموضوعة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه الطرق والشوارع للمارة والمركبات.