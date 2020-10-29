القوى العاملة: صرف مرتبات العمالة المتضررة من كورونا بـ 2204 منشآت سياحية

وأوضح وزير القوى العاملة أن إعانات الطوارئ تصل إلى 317 مليونا و305 آلاف و236 جنيها، لـ146 ألفا و610 عمال يعملون فى 2204 منشأة متضررة من جائحة فيروس كورونا، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا، وفى مقدمتها السياحة المتضررة.

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خصوصا لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.