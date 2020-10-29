100 تابوت آدمى.. سقارة تكتب تاريخا جديدا فى الاكتشافات الأثرية

تعد منطقة سقارة، كنزًا لا ينضب من الآثار الفرعونية، وكلما ظهر اكتشاف جديد وظننا أنه الأخيرة فيها يظهر بعد وقت قصير اكتشاف آخر أكثر إبهارًا، وكأن المنطقة تعوم فوق نهر فياض من الآثار القديمة.





سقارة ما زالت تعلن تاريخًا جديدًا فى مسيرة الاكتشافات الأثرية المصرية بتلك المنطقة التى لا زالت تحتفظ بأسرارها فى باطن الأرض.

توصلت البعثة المصرية العاملة فى تلك المنطقة، إلى اكتشاف 3 آبار عميقة للدفن تحوى ما يقرب من 59 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، وتماثيل فى حالة جيدة من الحفظ للكهنة وكبار الموظفين، تعود للعصر المتأخر من الأسرة 26 أو 27.

العمل فى تلك المنطقة كان يجرى على قدم وساق، وجرى إنشاء ورشة عمل من المرممين والأثريين المصريين، للاطلاع على الكشف الجديد، وفك ألغازه وأسراره التى استمرت لآلاف السنين، كما يجرى حصر أعداد التوابيت، ومن المتوقع أن تتخطى الـ100 تابوت، كما أن الدراسات المبدئية، أكدت أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ دفنها، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح العثور على المزيد منها.

الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أكد أنه رغم وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن البعثات المصرية على مدار السنوات الأربع الأخيرة كان لها السبق على مستوى الجمهورية فى الاكتشافات.

الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قال إن العمل ما زال مستمرا للكشف عن المزيد من الأسرار المصرية القديمة، وأن تلك التوابيت سيتم نقلها للمتحف المصرى الكبير لتنضم إلى توابيت خبيئة العساسيف بالأقصر والبالغ عددها 30 تابوتا.

وقال وزيرى، إن التوابيت المكتشفة بعضها فوق بعض كما أنها والتماثيل والنقوش فى حالة رائعة من حيث الجودة والألوان، ولم يمسسها بشر أو تطأها قدم رغم مرور أكثر من 2500 سنة، منذ أن أغلقت بالقرن السادس أو السابع قبل الميلاد، ومن المتوقع أن تصل آبار الدفن إلى 6 آبار، ويبلغ عمق البئر 10 أمتار تقريبا.

وأشار وزيرى، إلى أنه تم العثور على التوابيت والمومياوات المذهبة وهذا يدل على اختلاف وظيفة الشخص المدفون من موظف فقط إلى موظف مهم، فربما يكون أحد كبار رجال الدولة أو كبير كهنة، مؤكدا أن هناك العشرات من التوابيت لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ومن المقرر أن يستمر العمل حتى 1 أبريل القادم.

أما الدكتور زاهى حواس، فقد أكد أن كشف توابيت سقارة الجديد كشف عظيم سينضم لكنوز المتحف المصرى الكبير، متابعا: "لحظة نزولى بئر الدفن وفتح تابوت لأول مرة لحظة لا أستطيع وصفها"، مشيرا إلى أن عشق الآثار موجود فى كل الأثريين المصريين القائمين على هذا الكشف المميز.