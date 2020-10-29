تمهيدا لافتتاحه.. رفع كفاءة الشوارع المحيطة بمتحف المركبات الملكية فى بولاق

جاء ذلك خلال متابعة محافظ القاهرة، اليوم الخميس، وبالتنسيق مع وزارة الآثار، محيط متحف المركبات الملكية الذى سيتم افتتاحه قريبًا.

ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع والتى ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد على فى مصر ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، إلى جانب مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التى يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.