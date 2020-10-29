عاجل.. مد فترة التقديم للعدادات الكودية إلى نهاية نوفمبر

وأوضحت وزارة الكهرباء فى بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020، لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وأشار البيان إلى أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء .

جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالا 2.1 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.