تخفيضات 30%.. ما يغلاش عليك تستمر شهرا بعد 45% زيادة بالمبيعات

انعكست مبادرة "ما يغلاش عليك" إيجابيا فى المواطن المصرى، والتى وفرت تخفيضات على العديد من السلع والأجهزة ومستلزمات المنازل، منذ انطلاقها فى 26 يوليو الماضى، وكان من المنتظر أن نتنتهى فى 26 أكتوبر الجارى، إلا أن مجلس الوزراء أعلن مدها لشهر إضافى.





وقرر مجلس الوزراء مد المبادرة لشهر آخر، لتنتهى يوم 26 نوفمبر المقبل، من أجل أن يحقق المواطن أعلى استفادة ممكنة من التخفيضات التى تتراوح بين 15 إلى 30%، وتتحمل الحكومة لأصحاب البطاقات التموينية نسبه تخفيضات تبدا من 10% وتصل إلى 14% للتجار الذى يعلنون عن تخفيضات إضافية أكثر من 15%.

وفى شهر سبتمبر الماضى، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تخصيص 13 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كمساهمات لأصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة "مايغلاش عليك".

سلع متنوعة

المبادرة تشمل العديد من السلع والأجهزة الكهربائية والتى تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، والثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات، وقطاع الإلكترونيات، والأدوات الصحية، إضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذى يحتوى حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد، على تكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات، أو نسب الخصم فى المبادرات التى يتم الإعلان عنها، وأيضا متابعة جودة المنتجات المطروحة فى الاسواق، كما وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق للتأكد من توافر السلع للمواطنين بمختلف المحافظات.

ووفق بيان رسمى، أوضح الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أن قرار مد المبادرة شهر إضافى، سيتيح للكثير من أصحاب البطاقات التموينية، الاستفادة من عروض وتخفيضات نسب الخصم فى المبادرة بجانب ايضا العمل على انتعاش حركة المبيعات بنسبه تتراوح من 40 إلى 45%، خاصة وأنه يتم السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهرى للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم، بحيث يمكن لهم شراء أى من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التى تتواجد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف: "الجهاز تلقى ما يقرب من 1850 شكوى تتعلق بمبادرة تشجيع المنتج المحلى منذ إطلاق المبادرة حتى الآن، وهذه الشكاوى تضمنت إعلان بعض الشركات عن المشاركة فى المبادرة ونسبة الخصم دون معرفة فروع هذه الشركات، بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث يتم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلأن فروعها المشاركة فى المبادرة حتى يتمكن المستهلك من الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة".

كما أشاد بسرعة تجاوب التجار والصناع على تلافى ملاحظات وشكاوى المواطنين، ما يساهم فى تعزيز استفادة المواطنين من المبادرة الرئاسية وحصولهم على سلع بأسعار مخفضة.

3 مراحل

ووفق بيان رسمى، أوضح مجلس الوزراء أن" ما يغلاش عليك مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها فى 26 يوليو الماضى، حيث بدأت المرحلة الأولى بنحو 130 مصنعا و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة".

أضاف: "وبلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، بقيمة 20.3 مليون جنيه بينما شهدت المرحلة الثانية ارتفاع أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، بقيمة مبيعات 83.5 مليون جنيه، ثم المرحلة الثالثة، والتى شهدت قفزات كبيرة فى معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم فى يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة فى يوم واحد".