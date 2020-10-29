للتوعية بسرطان الثدى.. الصحة تنظم ماراثون جرى غدا

وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان صحفى، أن الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدى والأمراض المزمنة، فى انتظاركم لتلقى العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وأشارت إلى أن أماكن التجمع، ستكون بمحافظة القاهرة أمام حديقة المسلة بالزمالك، أما محافظة الإسكندرية بأول كوبري ستانلى، على أن يتم المشاركة في الماراثون بعد تسجيل من خلال موقع 100 مليون صحة من هنا