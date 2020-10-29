للعام السادس على التوالى.. تجديد شهادة الأيزو لجامعة الإسكندرية

حصلت إدارة جامعة الإسكندرية على شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة العامة للجامعة "الأيزو 9001- 2015"، بعد زيارة فريق "شركة GIC الأمريكية" المانحة لشهادات الأيزو، والتى استمرت على مدى يومين.





وكان الدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية قد استقبل أمس فريق المراجعين من شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، حيث قام الفريق بالتأكد من استمرارية تطبيق المواصفة الدولية وذلك بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات فى إدارات الجامعة المختلفة وتمت الموافقة اليوم على تجديد الشهادة للعام السادس على التوالى.



وقدم الدكتور هشام جابر الشكر للجهاز الإدارى بجامعة الإسكندرية لما بذلوه من جهد فى الحفاظ على مكانة الجامعة وحصولها على تجديد شهادة الايزو، إذ أكد أنهم الوقود الحقيقى لاستمرارها وتقدمها، وأشار إلى أن هذه النتيجة تعتبر تتويج لجهد الإداريين والعاملين بالجامعة، كما قدم الشكر للجنة الفاحصة للجودة برئاسة المهندس عمرو الحلو واللجنة المصاحبة له.



وقد سبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقاً للمواصفة الدولية الأيزو 9001-2015، بإشراف ومتابعة الدكتور هشام جابر، وأشرف حافظ أمين عام الجامعة، وفاطمة قطاوى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، إذ قامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال كمال متولى المشرف على الإدارة وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة بنشر ومتابعة تطبيق المواصفة على الإدارات المختلفة بالجامعة.



جدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على شهادة الأيزو 9001- 2008 فى مايو 2015 وتم تجديد الشهادة لعامى 2016 و2017، وفى عام 2018 تم التحول للمواصفة الجديدة الأيزو 9001-2015 والتى تم التجديد على أساسها هذا العام، بعد اشادة الجهة المانحة بمستوى التطبيق والتحسين المستمر.