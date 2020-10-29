الليلة.. "صالون المحور" يحتفل بالمولد النبوى بحضور مفتى الديار المصرية وعلى جمعة وحسن راتب

تعرض قناة المحور مساء اليوم الخميس احتفالية المولد النبوي والتي أقامها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء فى صالون المحور الثقافى، بحضور مفتى الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقى علام، وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق، ونخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام وكوكبة من فرق الإنشاد الديني بصحبة مداح الرسول الشيخ أحمد الكحلاوى وفرقة أبو شعر، مع مراعاة التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

واستهل الدكتور حسن راتب كلمته، بالصلاة على رسول الله، موجها الشكر لحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق الاحتفالية والتى نجتمع فيها على حب رسول الله .

واشار راتب الى ان حياتنا بدأت مع بداية رسول الله " ص " وان المولد النبوى هو مولدنا جميعا ً، ولا خير فينا الا ان نقتفى اثر رسول الله، وان يوم مولدك يا رسول الله هو يوم مولد امة باكملها، تلك الامة فضلها الله عن كل الامم، ولكن هناك من انحرف عن سنة النبى " ص "، واحتفالنا اليوم بالمولد النبوى هنا حيث تجتمع بركة المكان بالزمان والإنسان وحينها تقبل الدعوات وتجاب الطلبات..، فنحن فى ليلة مباركة طيبة جاءت فى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفى رحابه، لكى نأنس بسيرة رسول الله، وهى أحد علامات الفلاح والطهر التى جاء بها الحبيب المصطفى الذى أخرجنا من الظلمات إلى النور".

وجاءت كلمة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بتوجيه الشكر على هذه الدعوة الكريمة للدكتور حسن راتب، وان لقائنا اليوم فى احتفالية المولد النبوى وأن رسول الله هو أحلم الناس واكرمهم واشجعهم وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، واشار مفتي الديار بان أحد العلماء كتب كتاب عن فضل ليلة القدر وليلة ميلاد المصطفى وانتهى الى ان ليلة ميلاد المصطفى لها فضل كبير يرتفع على ليلة القدر، فلولا رسول الله ما كان هذا العالم ولا كنا .

وجاءت كلمة الدكتور على جمعة بتوجيه الشكر الى الدكتور حسن راتب على دعوته الكريمة، وفضيلة الدكتور مفتى الديار المصرية على حضور الاحتفالية، داعيا الله ان يجمعنا برسول الله فى الجنة، وان هذه الجلسة الطيبة هى من مجالس العلم ، وأن الله قد فضل رسوله على سائر الكائنات، وله مكانة عظيمة بين الأنبياء وأن محمد هو احب الخلق الى الله، لان الله قال " وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون " والمثال الأكمل في عبادة الله هو رسول الله، فكان أول المسلمين والعابدين وكان مصدرا لرضا الله واتباع سنة النبي تعطيك محبة الله، " لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة "، وفضل الله الرسول على سائر الأنبياء، فرسول الله " ص " هو سيد ولد آدم ولا فخر، وقلب الرسول منزه عن هذه النزاعات الدنيوية، وهذا الكون غايته العبادة وسيد العابدين هو رسول الله

تذاع الاحتفالية مساء اليوم الخميس علي شاشة المحور.



احتفال صالون المحور بالمولد النبوي (1)



احتفال صالون المحور بالمولد النبوي (2)



احتفال صالون المحور بالمولد النبوي (3)



احتفال صالون المحور بالمولد النبوي (4)