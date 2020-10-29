الكهرباء: مد مهلة تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة لنهاية نوفمبر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد مهلة التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حتى نهاية نوفمبر
وذلك إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.
ونظرا للاقبال الشديد فقد قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية نوفمبر 2020.
وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء .
وجدير بالذكر ان المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 855 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.1 مليون وحدة .
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع .
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