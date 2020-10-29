إدارة التعليم والتدريب المهنى بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الأيزو الدولية

حصلت إدارة التعليم والتدريب المهنى بالقوات المسلحة، على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو (ISO 9001 - 2015)، استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير إداراتها وهيئاتها المختلفة ومنظومة العمل بها والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها.





وأوضح بيان صحفى، نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، أن ذلك بعد أن تم تأهيل الإدارة للحصول على شهادة الأيزو من خلال عقد عدد من ورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة، فضلاً عن إنشاء أدلة عمل الجودة لتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بإدارة التعليم والتدريب المهنى، واتخاذ النظام الألمانى للجودة والذى يتوافق مع منظومة العمل داخل الإدارة كما يعد من أقوى نظم الجودة العالمية.

كما تم عقد جلسات المراجعة الداخلية بالتعاون بين المراجعين الداخليين وعدد من الخبراء المحليين فى مجال التعليم والتدريب المهنى، وإجراء المراجعة النهائية بواسطة الجهة المانحة والتى أقرت بمنح إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.

وألقى مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الفنى لخريجى إدارة التعليم والتدريب المهنى.

حضر مراسم تسليم شهادة الاعتمادية الدولية الأيزو، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى وممثلى الجهة المانحة.